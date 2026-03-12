Yıldırım'da spor yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. İlçeye yeni spor tesisleri kazandıran ve mevcut tesislerde de renovasyon çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak için eğitim çalışmalarını da sürdürüyor. Yıldırım'da sporu tabana yaymak için önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin dört bir yanına 5 yıldızlı spor tesisleri kazandırdı. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan 'Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni hizmete açan Yıldırım Belediyesi; Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'ni de ilçeye kazandırdı. Mimar Sinan Spor Tesisi'ni de baştan sona yenileyen Yıldırım Belediyesi, eski tesisi modern ve donanımlı bir spor kompleksine dönüştürerek hizmete açtı. İhtiyaçlara cevap veremeyen Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'ni de yıkan Yıldırım Belediyesi, yerine donanımlı ve çok yönlü bir gençlik ve spor merkezi inşa etti. Sıracevizler Mahallesi'ne, bölgeye hizmet veren İlyas Kader Spor Merkezi'ni kazandıran Yıldırım Belediyesi, Fidyekızık Spor Tesisi'ni de sil baştan yeniledi. Çınarönü ve Sakarya Spor tesislerini hizmete açan Yıldırım Belediyesi; Akçağlayan, İsabey, Yiğitler, Beyazıt, Talimhane, Samanlı ve Siteler spor sahalarını da ilçeye kazandırdı. Demetler, Arabayatağı, Değirmenlikızık, Erikli, Fidyekızık ve Vakıfspor sahaları ise yenilenerek kullanıma açıldı.

Kadınlara özel merkezler

Hizmete açtığı onlarca tesisin yanı sıra yeni spor alanlarını da ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi; Piremir Spor Tesisi'nde sona yaklaşırken, Kaplıkaya Tenis Kortları ve Şükraniye Spor Tesisi'nin ise projelendirme işlerini tamamladı. Bursa'da bir ilk olarak; kadınlara özel spor merkezleri projesini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Ulus Kadın Spor Merkezi, 75. Yıl Kadın Spor Merkezi, Bağlaraltı Kadın Spor Merkezi, Dr. Sadık Ahmet Kadın Spor Merkezi, Sıracevizler Kadın Spor Merkezi ve Millet Kadın Spor Merkezi'ni ilçeye kazandırarak kadınların hizmetine sundu. Modern ver donanımlı kadın spor merkezlerinde spor yapan kadınlar, kişiye özel hazırlanan beslenme ve egzersiz programları ile hem fiziksel hem de sosyal açıdan güçleniyorlar.

384 Bin kişi sporla buluştu

Yıldırım Belediyesi ilçeye kazandırdığı spor tesisleri ile son 7 yılda; yaz kış spor okullarında 254 bin çocuk, sosyal sorumluluk projeleri ile 40 bin çocuk, kadın spor merkezleri ile 84 bin kadın, erkek spor merkezleri ile 2 bin 500 erkek, özel eğitim çalışmaları kapsamında da 3 bin 500 özel ihtiyaç sahibi çocuk ve ailesine olmak üzere toplam 384 bin vatandaşa spor eğitim ve hizmeti verdi. Yıldırım Belediyesi, tesisleşme ve spor eğitimi konularında yaptığı yatırımların meyvelerini de topluyor. Yıldırımlı sporcular, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda bugüne kadar 4 bin 548 madalya ve 225 kupa kazandı.

'Spora erişimi kolaylaştırdık'

Yıldırım'ı sporda marka kent yapmak hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Spor, sadece fiziksel gelişimi destekleyen bir faaliyet değil aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştiren, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir yaşam kültürüdür. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizi her yönüyle güçlü bir spor kenti haline getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Son 7 yılda kazandırdığımız modern spor tesisleri, gençlik ve spor merkezleri ile spor alanlarını ilçemizin dört bir yanına yayarak vatandaşlarımızın spora erişimini kolaylaştırdık. Geldiğimiz noktada Yıldırım; spor yatırımları ve yetiştirdiği başarılı sporcularıyla örnek bir ilçe haline gelmiştir. Amacımız; çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin sporla iç içe olduğu bir Yıldırım inşa etmek. Bu doğrultuda yatırımlarımızı artırarak Yıldırım'ın 'spor kenti' kimliğini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.