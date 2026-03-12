TFF 2. Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursaspor, ligin 28. haftasında 14 Mart 2026 Cumartesi günü 13.30'da deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer Belediyesi, Bursaspor taraftarlarının bu önemli maçta takımlarını yalnız bırakmaması için Üç Fidan Gençlik Parkı'nda dev ekran kuracak. Sandalyesini alıp gelen yeşil beyazlı taraftarlar, bu coşkuyu birlikte yaşayacak.

Bu heyecana taraftarları davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Gelin, takımımızın deplasmanda vereceği bu önemli mücadeleyi Üç Fidan Gençlik Parkı'nda omuz omuza birlikte izleyelim. Şampiyonluk mücadelesinin heyecanını hep beraber yaşayalım' dedi.