Yıldırım Belediyesi ilçe genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yanı sıra özellikle çocuklar ve gençlerde hayvan sevgisi farkındalığı oluşturmak amacıyla Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi ile Sahiplendirme Merkezi'nde onları misafir etmeye devam ediyor. Merkez'in son misafirleri ise Gençlik Spor Bakanlığı Osmangazi Gençlik Merkezi bünyesindeki gençler oldu. Barınaktaki uzmanlar eşliğinde hayvanların tedavi ve bakım gördüğü alanları inceleyen gençlere, süreçler hakkında da bilgi verildi. Yıldırım'da bir merhamet iklimi inşa ettiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bizler, sokak hayvanları için ibadethanelerine yuvalar yapan, yaban hayvanlarının beslenmesi için vakıflar kuran bir medeniyetin mensuplarıyız. Patili canları tedavi etmek, onların bakımını sağlamak kadar önemsediğimiz bir konu da çocuklarımız ve gençlerimizin, geçmişimizden miras aldığımız merhamet, sevgi gibi hasletlerle yetişmesine katkı sağlamak. Bu kapsamda, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanımızı; son iki yıl içerisinde ilçe içinden ve ilçe dışından olmak üzere yaklaşık 100 okuldan 4000'e yakın öğrenci ziyaret ederek hem hayvan sevgisiyle tanıştı hem de buradaki işleyişi yerinde görme fırsatı buldu' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA