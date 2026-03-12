Yangın saat 14.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Alibeyköy Mahallesi’nde bulunan metruk binada meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken metruk binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.