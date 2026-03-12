Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın meslek komiteleri ve sektörel konsey başkanları, iş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School'da bir araya geldi. Sektörlerin güncel sorunlarının ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın üretim kültürünün ve ortak akıl iradesinin önemine dikkati çekti. İbrahim Burkay, BTSO bünyesindeki meslek komitelerini sektörlerin nabzını tutan 'kılcal damarlar' olarak gördüklerini belirtti. BTSO'nun 70 meslek komitesinin karar mekanizmasını tetikleyen en önemli hareket alanı olduğunu ifade eden Burkay, komitelerde alınan kararların Ankara nezdinde ve bakanlıklar düzeyinde somut neticelere dönüştüğünü kaydetti. Başkan Burkay, KOBİ tanımının güncellenmesi ve yeni finansman imkanları gibi pek çok kararda Bursa iş dünyasının payı olduğunu hatırlattı.

Türkiye'ye model olan konsey yapısı

Türkiye'de oda ve borsalar arasında bir ilk olarak hayata geçirdikleri sektörel konsey modelinin de önemine değinen İbrahim Burkay, sanayicileri, akademisyenleri ve kamu temsilcilerini aynı masa etrafında buluşturduklarını söyledi. Hazırlanan sektörel raporların Bursa'nın ekonomik vizyonunu şekillendirdiğini belirten Burkay, 'Eğer bugün Bursa, ülkemizin hedeflerinde lider bir role sahipse, bunun arkasında 22 sektörel konseyimiz ve 70 meslek komitemizin titizlikle yürüttükleri çalışmaların büyük payı var. Tüm komitelerimize ve konseylerimize Odamıza, kent ve ülke ekonomimize kattıkları değer için teşekkürlerimi sunuyorum.' dedi.

Lojistik Teknopark ve yeni yatırım projeleri

Bursa'nın vizyon projeleri olan TEKNOSAB, BUTEKOM, GUHEM, MESYEB, Bursa Model Fabrika ve Bursa Business School gibi kentin ekonomi tarihine geçen projelerin ardından yeni hedeflere odaklandıklarını açıklayan Başkan Burkay, Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk organize sanayi bölgesi TEKNOSAB'da Güney Marmara'nın en büyük lojistik merkez olarak planlanan Lojistik Teknopark projesinde de üretim gücünü yeni nesil altyapıyla desteklediklerini ifade etti. Bu projenin küçük esnaf ile büyük sanayiciyi aynı yatırım vizyonunda buluşturduğuna işaret eden İbrahim Burkay, şu bilgileri verdi: 'Girişim sermayesi modeliyle kurulan fonumuz, yatırımcı sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 3 fonu arasında yer alıyor. Dolar bazında bir yıl içinde yüzde 86 değerlenen bu projeye yenilerini ekleyeceğiz. 60 bin üyemize yatırım fırsatı sunacak şehir fonu, veri merkezi (Data Center) ve e-ticaret platformu gibi hazırlıklarımız sürüyor. Ayrıca KOBİ OSB projesi için de çalışmalarımız devam ediyor.'

'Bursa büyürse Türkiye büyür'

BTSO çatısı altında tesis edilen birlik ve dayanışma ikliminin Bursa'nın en büyük sermayesi olduğunu belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' mottosuyla geleceği inşa etmeyi sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Burkay, Bursa iş dünyasının sergilediği bu muazzam birliğin bugün tüm Türkiye'deki oda ve borsalar tarafından takip edildiğini de sözlerine ekledi.

'Başkan Burkay çözüm yolunu açtı'

Toplantıda söz alan BTSO üyeleri de sektörlerinde yaşanan gelişmeler ve Oda'nın çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BTSO Meclis Üyesi ve 57. Meslek Komitesi Başkanı Süleyman Uzun, İdari ve Teknik Destek Hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmaları temsilen yaptıkları çalışmalarda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın destekleriyle önemli sorunları çözüme kavuşturduklarını söyledi. Uzun, 'Kamu ihalelerinde faaliyet gösteren firmaların en büyük sorunu olan 'kıdem tazminatı rücu davaları' konusu kısa süre önce yasalaşarak yürürlüğe girdi. Komite olarak hazırladığımız her dosyada, gerçekleştirdiğimiz her Ankara ziyaretinde bizlere tam destek veren, çözüm yolunu açan ve vizyonuyla lobi gücümüzü artıran Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Başkanımızın liderliğinde attığımız bu adım, Bursa iş dünyasının birleştiğinde neleri başarabileceğini bir kez daha kanıtladı.' dedi.

'Odamızda büyük farklılıklar var'

BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, BTSO çatısı altında turizm sektörü açısından büyük önem taşıyan birbirinden önemli çalıştaylar, özel toplantılar ve fuar organizasyonları düzenlediklerini söyledi. Eker, 'Komite ve konsey çalışmalarımızla Bursa tur rotaları ve çarşı gezi rotaları hazırladık. Turizm sektörü açısından büyük öneme sahip olan etik çalıştayımızı gerçekleştirdik. Başkanımız bu çalışmalarımızın tamamına destek verdi, tüm taleplerimiz karşılık buldu. Bunun yanında BTSO'nun hayata geçirdiği BUTGEM'de, Mutfak Akademi'de ve uygulama mutfağı Double F'te her biri büyük disiplin gerektiren birbirinden değerli projeler yürütülüyor. Tüm komitelerimiz son derece faal çalışıyor. 2013 yılındaki odamız ile bugünkü odamız arasında işleyiş ve planlama açısından çok büyük farklılıklar var. Bu kadar faal bir yapıyı yönetmek ve planlamak kolay değil. Bu da Sayın Başkanımızın vizyonu ve bu konulara çok fazla zaman ayırmasından kaynaklanıyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a ve Yönetim Kurulumuza sektörüm adına teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

'Odamızın projeleri yeni ihracatçılara rehberlik ediyor'

Makine ticareti bakım onarım ve servis hizmetleri sektörlerinde yer alan firmaların bulunduğu BTSO 35. Meslek Komitesi Başkanı Meral Ertürk de başta TEKNOSAB olmak üzere BUTEKOM, Model Fabrika ve Enerji Verimliliği Merkezi gibi projelerin sektörleri adına oldukça önemli yatırımlar olduğunu belirterek, 'Sayın Başkanımız özellikle UR-GE ve KFA Fuarcılık gibi ihracat odaklı projelerle birçok yeni ihracatçının kentimize kazandırılmasının yolunu açtı. Kendisine sektörümüz adına şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

'Türkiye'ye örnek gösterilen bir odayız'

BTSO 36. Meslek Komitesi Başkanı Ersan Keleş, kentin mekânsal planlama ihtiyacına ve lojistik alanında hayata geçirilen projenin önemine değindi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını belirten Ersan Keleş, 'Başkanımızın lojistik sektörümüz için çizdiği vizyon ve hayata geçirdiği projeler tüm Türkiye'de örnek gösteriliyor. Sektörümüze verdikleri destekler için kendilerine teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

'İhracat fırsatlarını değerlendirin'

Dış Ticaret Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Yıldız ise ihracat fırsatları programına dikkat çekerek, 'İhracat fırsatları projemizle her ay gündemde olan hedef pazarları odamız bünyesinde ele alıyoruz. O ülkelerin deneyimli iş insanlarını BTSO'ya davet ederek pazarlara giriş yollarını birlikte değerlendiriyoruz. İhracat hedeflerimiz doğrultusunda yapılan çalışmalar çok kıymetli. Bu nedenle tüm üyelerimizin bu programı yakından takip etmelerini arzu ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Sektörümüzü dünyaya tanıtıyoruz'

Makine Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday da savunma sanayinde dünyadaki en önemli buluşmalar arasında gösterilen IDEF'in sektör açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, 'Komitem ve konseyimiz adına Sayın Başkanımıza ortaya koyduğu vizyon için teşekkür ediyorum. IDEF çok önemli bir proje. Bu projenin Odamızın iştiraki KFA Fuarcılık tarafından düzenlenmesi de bizim için çok değerli. Fuarın bir diğer özelliği de İHA ve SİHA'lara maket olarak bakan algıyı yıkan bir organizasyon olması. Kalıpçılar olarak en büyük problemimiz tanınmamaktı. Sizlerle birlikte UR-GE'yi kurarak sektörümüzü dünyaya tanıtıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Gelecek 100 Yılı Planlamalıyız'

KOBİ Konseyi Başkan Yardımcısı Arif Demirören de KOBİ OSB projesine ilişkin yürütülen çalışmalara değinerek, 'KOBİ OSB projesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Lider özellikli insanlarımızı kucaklayarak kentimizin gelecek 100 yılını birlikte planlamamız gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat malzemeleri ve yapı elemanları imal ve ticareti alanında faaliyet gösteren firmaların bulunduğu 22'nci Meslek Komitesi Başkanı Serkan Saltık, sektörde depolama alanları konusunda önemli problemlerin bulunduğunu belirterek, Başkan Burkay'ın sorunların çözümü konusunda kendilerine sunduğu desteklerin önemli olduğunu söyledi.

Hazır giyim perakende ticaretinde faaliyet gösteren üyelerin bulunduğu 32. Komite Başkanı Nazım Usturalı da tarihi çarşı ve hanlar bölgesine verilen desteklerin önemine değinerek BTSO Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.