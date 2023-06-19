Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2022-2023 Akademik Yılı içerisinde diploma almaya hak kazanan öğrenciler için geniş katılımlı bir mezuniyet töreni düzenledi.

Görükle Kampüsü Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Fakülte Dekanı Prof. Dr. DerdaKüçükalp, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende yaklaşık bin öğrenci hep birlikte kep fırlatmanın mutluluğunu yaşadı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kendisinin de İİBF mensubu bir akademisyen olduğunu hatırlatarak, bazı mezunların da aynı zamanda öğrencisi olduğunun söyledi. Eğitim gördükleri 4 yıl boyunca pandemi ve deprem başta olmak üzere çeşitli zorluklarla karşılaşan gençlerin her şeye rağmen mezun olmayı başardığının altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bu zor şartlarda Üniversitemiz de akademisyenlerimiz de ve öğrencilerimiz de her konuda dik durarak en iyi şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini tamamlamayı başardı ve bugün mezuniyet törenini yine coşkulu bir kalabalık ile gerçekleştiriyoruz. Üniversitenin en eski fakültelerinden birisiyiz. Geleneğimiz var. Burası, Türkiye’nin iş dünyasına, bürokrasisine ve akademik hayata son derece kıymetli katkılar sunmuştur” diye konuştu.

Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesinden birisi olduklarına işaret eden Rektör Yılmaz, öğrencilerin de bu anlayış ile yetiştirildiğini ve donanımlı bir şekilde mezun edildiklerini vurguladı. Prof. Dr. Yılmaz, desteklerinden ötürü aileleri ve akademisyenlere teşekkür ederken, öğrencileri de mezuniyetlerinden ötürü tebrik etti.

Öğrencilerin dört yıllık zorlu bir eğitim sürecinin ardından mezun olduklarını vurgulayan Fakülte Dekanı Prof.Dr. Derda Küçükalp ise; “Buradan bilgi ve birikimlerimizden istifade ederek ayrılan öğrencilerimiz dışarıda hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar, işlerini hakkıyla yapacaklarına ve insanlığa faydalı olacaklarına inancım sonsuz. Kuşkusuz eğitimin her aşaması önemli ve değerlidir. Fakat akademik eğitim daha farklı bir öneme sahiptir. Akademinin üç fonksiyonu söz konusudur.İlk fonksiyon bilgiye ulaşmak için çalışmaktır. İkincisi bilginin paylaşılmasıdır. Üçüncüsü ise öğrenilen bilginin topluma hizmet edecek şekilde kullanılmasıdır. Mezun olan öğrencilerimizin topluma hizmet edecek şekilde çalışmaları bu fonksiyonun gerçekleşmesine ortam sağlayacaktır. Dört yıl boyunca özveriyle çalışan öğrencilerimizi, onlara bilgi ve birikimlerini aktararak donatan akademisyenlerimize ve fedakar ailelere teşekkür ediyorum” dedi.

Güzel Sanatlar Faküktesi’nde de mezuniyet heyecanı

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin ise tüm bölümlere özel yetenek sınavlarıyla öğrenci aldıklarını hatırlattı. Bugüne kadar 376 öğrenciyi mezun ettiklerini aktaran Dekan Şahin; “Bu eğitim-öğretim yılındaki kayıtlı öğrenci sayımız ise 208’dir. Fakülte olarak sanat, bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiştirme vizyonuyla çalışıyoruz. Bir yandan da bireyin ve toplumun sanata ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. Desteklerini esirgemeyen üst yöneticilerimize, görevlerini fedakârlıkla yapan akademisyenlerimize ve idari personelimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ailelerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi de mezuniyetlerinden dolayı tebrik ediyor, yeni hayatlarında başarılar diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Fakülte ve bölümlerde derece yapan öğrencilerin anı belgesi ve teşekkür plaketi ile ödüllendirildiği program, katılan tüm öğrencilerin kep fırlatmasıyla tamamlandı.

Mezuniyet töreni fakülte ve bölümlerinde derece yapan öğrencilere belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti. Ardından fakülte birincisi, misafir öğrenci ve İİBF Mezunları Derneği yöneticileri kısa birer konuşma gerçekleştirdi. Program kortej yürüyüşü ile öğrencilerin ailelerini selamlamaları ve hep birlikte kep fırlatmalarıyla sona erdi.