Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da sömestr tatilinin ilk gününde doldu taştı. Binlerce yerli ve yabancı turist pistlere akın ederken kar kalınlığı 37 santimetre olarak ölçüldü. Sis sebebiyle tatilciler ve günübirlikçiler zor anlar yaşadı.



Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da sezonun geç açılmasına rağmen, sömestr tatili turizmciler için ilaç oldu. Sömestr tatilini fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist Uludağ'a akın etti. Vatandaşlar tatilin tadını kayak ve snowboard yaparak çıkardı. Pistlerde zaman zaman sis hakim olurken, tatilciler eğlencelerine devam etti. Jandarma ekipleri de kayakçıları sürekli ikaz ederek,muhtemel kayıp ve kazalara karşı tedbir aldı.



Otel yöneticisi Ömer Faruk Kamburoğlu, "Bugün sömestr tatiline başladık. Bugün itibariyle otelimiz yüzde 80-85 civarında dolu. Tüm öğrencilerimizi aileleriyle birlikte bekliyoruz. Aynı zamanda işletmemiz hayvan kabul ediyor. Hayvan dostu olduğumuz için onlara da yer ayırdık. Şu anda oda fiyatlarımız gecelik 10 bin ila 50 bin lira arasında değişiyor. Minimum oda fiyatı ve kayak malzemesi ile bir günlük tatil 20 bin ila 25 bin TL'yi bulacaktır" dedi.