Uludağ, kış turizminin gözde mekanlarından biri olmanın yanı sıra, otomobil tutkunlarının karda drift keyfi için tercih ettiği bir merkez haline geldi. İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerden, lüks otomobilleriyle gece gündüz demeden Uludağ'a doğru yola çıkan gençler, bu heyecan dolu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyor.

Karda drift yapma tutkusuyla yanıp tutuşan gençler, ünlü yıldız Paul William Walker'ın Brian O'Conner karakterini canlandırdığı unutulmaz Hızlı ve Öfkeli serisinden ilham alarak, Tokyo'da geçen sahneleri örnek alıyor. Gecenin karanlığında dağ yolunda gerçekleştirdikleri drift şovlarıyla adeta film sahnelerini aratmayan gençler, bu anları ölümsüzleştirmek adına ellerinden geleni yapıyor.

Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerden gelen otomobil meraklıları, Bursa'nın Uludağ'ına ulaşabilmek için yüksek silindirli lüks spor otomobilleriyle donatılmış bir şekilde seyahat ediyor. Ancak, henüz istenilen kar kalınlığına ulaşılamamış olmasına rağmen, gençler, Uludağ'ın Oteller Bölgesi'ne kadar çıkarak sabaha karşı gerçekleştirdikleri drift performanslarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyor.