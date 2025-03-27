Hayatını kaybedenlerin, 24. Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta ve yine kendi gibi eski milli kayakçı olan babası Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta olduğu öğrenildi.

Yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.

Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü gözaltına alınmıştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan ve 2 Ocak'ta konaklama izni iptal edilen otelde 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alındığı belirtilerek, "Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2’si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yangın öncesi otelde yaptığı denetimde 38 maddenin eksik olduğu belirlendi