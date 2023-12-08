Uludağ’ın “Uyuyamayan” ayı ailesi olarak bilinen ayılar, vatandaşlar tarafından beslendi. Kış uykusuna yatamayan ayılar, yiyecek bulmak için Sarı Alana kadar indi.Ayıları gören günübirlikçi vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yiyecekleri ayı ailesiyle paylaştı. 4 kişilik ayı ailesi, verilen yiyecekleri afiyetle yedi. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.

Kütahya'da 'Kadın Hakları ve Aile İçi İletişim' semineri Kütahya'da 'Kadın Hakları ve Aile İçi İletişim' semineri

Doğaseverler, Milli Parklar Müdürlüğü'nün ormandaki ayıları beslemesi gerektiğini, beslerse ormandaki ayıların yerleşime inmeyeceğini dile getirdiler.