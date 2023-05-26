ULUKOZA girişimcileri, özel olarak geliştirdikleri yatakla astım hastalarını hijyenik verahat bir uyku ortamına kavuşturmayı hedefliyor.

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı’ndan (BİGG) destek almaya hak kazanan Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin markası ULUKOZA’nın girişimcileri Moldia Biyoteknoloji kurucu ortakları Ecem Efendi Erdem ve Emre Ufuk Erdem, astım hastaları için özel yatak üretecek. Yatakta kullanılacak mikrofluidik chip dünyada ilk olma özelliği taşırken, geliştirilen proje yatak sektörü ve biyoteknolojiyi bir araya getirecek.

Yatak sektöründe aileden gelen deneyim ve yol göstericilik ile Emre Ufuk Erdem’in mühendislik yaptığını ve kendisinin de güncel çalışmalarında mite’lar ve mikro organizmalar üzerine projeler yürüttüğünü belirten ULUKOZA Girişimcisi Uzman Moleküler BiyologEcem Efendi Erdem, “Geliştireceğimiz mikrofluidik chip ile özellikle astım hastalarına hizmet etmek istiyoruz. Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon kişi astım hastası ve bu sayı, her geçen gün artıyor. Solunum yolu rahatsızlıklarında hijyen, en üst seviyede olmak zorunda. Araştırmalarda ‘mite’ ve mikroorganizmaların en fazla olduğu alanların başında yataklar geliyor. Kullanım süresine göre ortalama bir yatakta 100.000 ile 200.000 arasında mite barınabilmektedir. Günde en az 4 saatimizi geçirdiğimiz yataklar, projemizle birlikte daha temiz ve sağlıklı olacak. Proje yatağımız dışında normal kullanım için de tescilli markamız WhisBett altında yatak üretimi yapacağız ve bu yataklarımız da inovatif ve sürdürülebilir olacak. Kaliteden asla ödün vermeden üretilecek yataklarımız için sektörün önde gelen tedarikçileri ile çalışıyoruz. Geliştirilmeye açık projemiz için 5 yıllık yol haritası belirledik” dedi.

Emre Ufuk Erdem de projelerinde Bursa Uludağ TTO ve ULUKOZA ekibinin çok büyük katkılarının olduğunu belirterek, “Özellikle TÜBİTAK süreci, çok kolay ilerleyen bir süreç değil ama hep birlikte çok ciddi bir çalışma yürüterek başarıya ulaştık. Mentor desteği, verilen eğitimler projenin kabul edilmesinde etkili oldu. Çok net gördük ki girişimciler, fikirlerine âşık olmamalı. Bursa Uludağ TTO da, projenizin geçmesi için uğraşıyor. Geliştirilmeye açık olmak zorundasınız. Ürünü ticarileştirme, patent sahibi olma gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen dönemde kişiselleştirilmiş değil, kişiye özel yatak üretimi yapmak istiyoruz. Ülkemiz, yatak sektöründe dünyada önemli bir konumda ve bu da projemizin başarıya ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacak. 5 yılın sonunda 10 milyon euro ihracat yapacak kapasiteye gelmiş olmayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.