Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Şoför Esnafıyla Buluşma’ programında, kentteki şoför ve aileleri ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bir düğün salonunda gerçekleşen programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Ali Hasdal, daire başkanları ve şoförler ile aileleri katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Şoför Esnafıyla Buluşma’ programında, şehrin ulaşımında gece gündüz demeden çalışan şoförler ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Sayın Bakanım, Kayseri yerli ve milli anlayışın sahibidir. Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı insanların kalesi olan bir anlayışın sahibidir. Kadirşinas esnaflarımız olarak şoför esnafı da siz nasıl dağlarda bizim güvenliğimizi sağlıyorsanız, burada esnaflarımız da bizi güven içerisinde direksiyonun başında güvenliğimizi sağlıyor. Şoför esnafıyla el ele diyoruz. Sayın Bakanımız, ülkemizin, şehrimizin gururu olan böyle bir bakanımız bizim için olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.

Büyükkılıç, şoför esnaflarına seslenerek, şunları söyledi: “Biz sizleri seviyoruz. Kayseri, teveccühün, ilginin, sevginin, bağrına basmaya çalışanın dualarını esirgemeyen insanların bir şehridir. O açıdan inşallah bu sevginizi, muhabbetinizi sandıklarda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın lehine yansıtmasını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. İnşallah Kayseri’mizi ve ülkemizi daha iyi noktalara taşıma adına müreffeh konuma getirmek için ve en önemlisi ülkemizin ve şehrimizin güvenliği bağlamında siz bizim olmazsa olmazımızsınız diyoruz. Sizinle beraber değerli Cumhurbaşkanımıza Cenab-ı Allah sağlıklı hayırlı uzun ömürler versin. Değerli ahi dosttu kıymetli esnaflarımız yolunuz açık olsun. Sağ olun var olun. Allah’a emanet olun.”

Konuşmasında “20 sene önce neredeydik, şimdi neredeyiz?” diyen Bakan Akar ise “Bu istikrar bozulmamalı, bu yürüyüş bozulmamalı, bu gidişat bozulmamalı, bu istikrar durdurulmamalı. Herhangi bir kazaya uğrarsak Allah korusun çok zaman kaybederiz. Biraz önce Ali Başkanın söylediği gibi belediye başkanımızın söylediği gibi sizlerin de çok iyi bildiği gibi hangi yollardan geçtik geldik bu günlere” şeklinde konuştu.

Ulaşım konusundaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Akar, hep beraber çok daha mutlu, müreffeh, sağlık ve huzur içinde yaşayacaklarını sözlerine ekledi.

BAKAN AKAR, BÜYÜKŞEHİR’İN ULAŞIM YATIRIMLARINI ÖVGÜYLE ANLATTI

Konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım noktasındaki yatırımlarına da değinen Bakan Akar, Başkan Memduh Büyükkılıç ve önceki belediye başkanları zamanında Kayseri’de ne denli büyük yatırımların gerçekleştirildiğini hatırlattı. Sözü terörle mücadeleye getiren Akar, 20 yıldan beri iğneyle kuyu kazar gibi terörle mücadele ettiklerini ve bu noktada mesafe alındığını kaydetti. Akar, bu mesafenin alınarak, zaman kaybedilmemesi için 24 Mayıs seçiminin önemine dikkat çekti.

Ülke savunması ve güvenlik noktasındaki yapılan icraatları anlatan Bakan Akar, Kürtlere karşı operasyon yaptıkları iddialarını ‘kuyruklu yalan’ olarak niteleyerek, “Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz yüzyıllarca beraber ekmeğimiz, suyumuzu paylaştık. Kız aldık, kız verdik. Çanakkale’de beraberdik. Milli Mücadelede beraberdik, bu Cumhuriyeti beraber kurduk. Bu ay yıldızlı bayrak bizim bayrağımız, Ankara bizim başkentimiz. Dolayısıyla Türkler ile Kürtler kardeştir ve ebediyen de bu böyle olacaktır. Tek yumruk, tek yürek devam edeceğiz. 85 milyon biriz beraberiz. Bizim tek hedefimiz teröristler” diyerek savunma ile Türkiye’nin kalkınma noktasındaki icraatlarını anlatıp sözlerini sonlandırdı.

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği konuşmasında, şu ifadelerde bulundu: “Bizler ekmeğini direksiyon başında kazanan esnaflarız. Bizleri hiçbir zaman unutmayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, değerli katılımlarınızla, Sayın Bakanım, zatlarınıza teşekkürü borç bilir nakliyeci esnafı. Hepimiz araçlarımızı yeniledik, katlılardan dolayı müteşekkiriz hükümetimize. Biz yapılan iyilikleri unutmayız, inşallah şoför esnafı olarak söz veriyoruz, yanınızdayız.”Yoğun ilgi ve sevgi ile karşılaşan Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, şoför esnafları ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.