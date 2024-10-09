Sağlık sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan Hospitalmanager Dergisi’nin ‘Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi’ ödülüne Biruni Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal layık görüldü.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen ve Sağlık Gönüllüleri ile Türkiye Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri iş birliğiyle gerçekleştirilen törende, sağlık dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Törende Hospitalmanager Dergisi’nin ‘Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi’ ödülüne layık görülen Biruni Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal yaptığı konuşmada, "16 yıllık çaba ve özverinin bu değerli ödülle taçlandırılması benim için büyük bir onur. Sağlık yöneticiliği, insanlığa hizmet etmenin en kutsal yollarından biridir. Biruni Üniversite Hastanesi olara, evrensel deha El-Biruni’nin bilime ve insanlığa duyduğu tutkuyu rehber edindik. Hastanemizde hayata geçirdiğimiz yenilikler, yalnızca bugüne değil, geleceğin tıbbına da ışık tutuyor. Yapay zeka, genetik mühendisliği, nanoteknoloji ve tele-tıp gibi alanlarda öncü adımlar atıyoruz. Ancak en önemli değerimiz, her şeyin merkezine insanı koymak. Çünkü biliyoruz ki sağlık sektörü, yalnızca teknolojik ilerlemelerle değil, vicdan ve etik değerlerle büyür ve gelişir" dedi.

Serap Kilerci Ulusal, ödülün sadece bir başarı olarak değil, aynı zamanda daha büyük sorumluluklar için bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı, Biruni Üniversite Hastanesi ailesinin inancı ve iş birliği sayesinde mümkün oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Yüksel’e liderliği için teşekkür ederken, ekip arkadaşlarıma da katkıları için minnettarım. Birlikte insanlık adına daha parlak bir sağlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.