Yürüyüşe ilişkin yapılan açıklamada, "Kadınlarımızın, çocuklarımızın güvenliği için attığımız bu adımda sizlerin de yanımızda olmasını istiyoruz. Hep birlikte şiddete karşı duralım, sessiz kalmayalım" ifadelerine yer verildi.

Zafer Partisi İnegöl, bu anlamlı yürüyüşe tüm vatandaşları davet ederek, adalet ve huzur dolu bir Türkiye için birlik olmanın önemine vurgu yaptı. Toplumun bu karanlık sorununu aydınlatmak için herkesin desteğinin değerli olduğu belirtilirken, yürüyüşe katılmak isteyenlerin pazar günü buluşmaları istendi.