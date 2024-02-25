Uluşehir Bursa Camileri Spor Kulübü, Antalya’daki 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında büyük başarıya imza attı. Sporcular, toplam 11 madalya kazandı.

11.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası/Poomsea, 60 ülkeden bin 900 sporcunun katılımıyla Antalya’da gerçekleşti. Türkiye’de katılan sporcular arasına Uluşehir Bursa Camileri Spor Kulübü üyeleri ve Uluslararası Taekwondo Antrenörü Ercan Polat yönetiminde katıldı. Turnuvaya damga vuran sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Antrenmanlarını zaman zaman Bursa Şehreküstü Camiinin alt katında yapan sporcular Uğur Tuzlu, İrem Deniz, Sudenaz Öztürk, Berfin Navrozoğlu, Zehra Günel, Sefa Saltık, Batuhan Kula ve Almina Ülkü Özcan Bursa’ya döndüklerinde mutluluklarını Muradiye Camii İmamı Muhammed Lütfi Taşcı ile paylaştı.