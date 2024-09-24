Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mudanya Belediyesi, Çekül Vakfı ve Bursa Okulu iş birliğiyle 4-5 Ekim tarihleri arasında ‘Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu’ düzenleyecek. Açılış konuşmasını Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın yapacağı etkinlikte, yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyen, Mudanya’nın tarihi önemini ve kültürel mirasını derinlemesine ele alacak. İki gün sürecek sempozyumda, çeşitli oturumlar ve söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca, belediye başkanları forumu ve Mudanya Fotoğrafları ile Gazeteleri Sergisi de gerçekleştirilecek. Bu sempozyum, bölgenin tarihini geleceğe taşımayı ve kültürel mirasın korunmasını hedefliyor.

Kaynak: bülten