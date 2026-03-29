Burhaniye ilçesinde, kurban bayramına iki ay kala kurbanlık satışları başladı. Kurbanlıklarda büyük baş hisseleri geçtiğimiz yıl, 25-35 bin lira arasında değişirken, bu yıl 40-45 bin lira isteniyor Küçükbaşlarda geçtiğimiz yıl 10-15 bin lira arasında değişen fiyatlar bu yıl 25 bin liraya kadar çıktı.

Burhaniye'de kurbanlık satışları başlarken, fiyatların geçtiğimiz yıla göre yüzde 45 dolayında arttı. Burhaniye yöresinde bayrama iki ay kala kurbanlık satışları başladı. İlçenin Börezli köyündeki çiftliğinde kurbanlık satışlarına başlayan 65 yaşındaki Halil Gülmez, kesim hizmeti de verdiklerini söyledi. Gülmez, dana hisselerinin 42-45 bin, düve hisselerinin ise 38-40 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. Gülmez, küçük başların da 14 bin ile 25 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Hisse satışlarına başladıklarını kaydeden Halil Gülmez, '3-4 seneden beri kurban işi yapıyorum Bu senede devam ediyoruz. Allah, nasip ederse kurbanlıklarımızı getirdik. İhtiyacı olanlar Börezli yolundayız. Gelip bakabilirler. Hisse satışlarına başladık. 42-45 bin lira dana, 38-40 bin lira ise düve hisseleri. Kuzu da var. Kuzalar 14 bin liradan başlıyor. 20- 25 bin liraya kadar kuzu var. Satışlara devam ediyoruz. Sattığımız kurbanlıkların kesimini de yapıyoruz' dedi.