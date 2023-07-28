Danimarka-Türkiye arası stratejik sektör iş birliği verimli ve düşük karbonlu ısıtma ve soğutma projesinin istişare toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Danimarka Türkiye Arası Stratejik Sektör İş Birliği Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi Faz-3 aşaması için çalışmalar başladı.

Bu kapsamda, Etüd Proje Müdürlüğü başta olmak üzere İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü ile T. C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı heyeti, Danimarka Büyükelçiliği heyeti, İller Bankası Genel Müdürlüğü heyeti ve Danfoss firması ekipleri şehrimize gelerek Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında bir İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.

Bengisu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda, Kütahya’da uygulanması planlanan bölgesel ısıtma ve soğutma projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda en verimli uygulamaya yönelik kararlar alındı.

Söz konusu projeyle ilgili Kütahya'da belirlenen pilot bölgede jeotermal kaynakların da bölgesel ısıtma ve soğutma amacıyla değerlendirilmesi planlanıyor.