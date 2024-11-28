İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle ilk kez düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilirlik Kısa Film Festivali başladı.

Dünya çapında genç sinemacılara kendilerini ifade edebilmeleri için önemli bir fırsat sunan festivalde, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ve Festival Direktörü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Ahmet Bikiç tarafından açılış konuşması gerçekleşti.

“Bu ödüller geleceğe yatırım yapmak için veriliyor”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Bu ödüller geleceğe yatırım yapmak için veriliyor. Asıl amacımız öğrencilerimizin hayal ve ideallerini hep büyük tutabilmektir. Verdiğimiz ödüllerin amacı tüm katılımcıların hayal ve ideallerini daha ileri taşımasını sağlamaktır. 112 ülkeden 845 film müracaatı olması sesimizi duyurabildiğimizi gösteriyor. Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, insanlık için ve bizim için çok önemli. Gökkuşağı Koleji ve üniversitemizde bu maddeleri gerçekleştirmek için gayret ediyoruz” dedi.

Gayretli, “Sürdürülebilirlik kelimesini üniversitemizin vizyonuna ekledik. Bir şeyin sürdürülebilir olmadığı müddetçe hiçbir değeri olmadığını biliyoruz. Sürdürülebilirlik temasıyla yapılan film festivali de çok önemli. Hem duayenlerimizin hem de projeye katılım sağlayan öğrencilerimizin bir arada olması çok değerli. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin amacı hem ülkemiz öğrencileriyle hem de yabancı öğrencilerle dünyaya hitap etmek. Biz bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlerken hedefimiz BM’nin 17 maddesiyle hareket etmek ve insanlığa hizmet etmek. İnsanların huzur ve barış içerisinde yaşaması için üniversite olarak elimizi taşın altına koyuyoruz” diyerek sürdürülebilirliğin İstanbul Gelişim Üniversitesi için önemine değindi.

“Festivalin amacı Türkiye ve dünyanın her yerine ulaşmak”

Festival Direktörü Ahmet Bikiç, “Uluslararası Sürdürülebilirlik Kısa Film Festivali’ne yaklaşık bir yıldır hazırlanıyoruz. Bu süreçte amacımız, üniversitemizin önemsediği sürdürülebilirlik temalarını sinema sanatıyla buluşturup genç sinemacıları üniversitemize toplamaktı. Uluslararası olarak düzenlenen festivalin amacı karış karış Türkiye’nin her yerine Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü aracılığıyla, dünyanın her yerine de Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü ile ulaşmaktı. Bu süreçte festival ekibi tüm aşamaları tamamlamak için benimle beraber çalıştı. 112 ülkeden 845 film başvuru yaptı. Ön jürimiz, başvuran tüm filmler arasından finalistleri belirledi. Ana jürimiz ise finale kalan 20 film arasından ödül almaya hak kazanmış filmleri belirledi. Cuma günü ödül alan filmlere ödüllerini teslim edip güzel bir gala ile festivalimizi kapatacağız. Ön jürimiz farklı alanlarda çalışma yapan arkadaşlarımızdan oluşurken ana jürimiz ise profesyonel sinemacılardan, farklı üniversiteler ve kuruluşlarda görev yapan sinemacılardan oluşuyor” diyerek herkes için keyifli bir festival olmasını diledi.

Konuşmaların ardından festival çeşitli söyleşi, atölye ve film gösterimleri ile devam etti. Festivale konuk olan oyuncular Erdem Yılmaz, Ufuk Bayraktar ve Naci Taşdöğen katılımcılar ile interaktif bir şekilde söyleşiler gerçekleştirdi. Oyuncu Erdem Yılmaz, “Sürdürülebilirliği önemli buluyorum, özellikle doğanın devamlılığını sağlamak için hepimiz bilinçlenmeliyiz” derken bir diğer konuk oyuncu Ufuk Bayraktar, “Tüm tabiat ve canlılara sayı duymak gerekiyor” diyerek festivale konu olan sürdürülebilirliğin önemine değindi. İlk günün son konuk oyuncusu olan Naci Taşdöğen ise katılımcılar ile oyunculuk kariyeri ve mesleki tecrübelerini paylaştı. Söyleşilerin ardından Festival Direktörü Ahmet Bikiç tarafından oyunculara plaket takdim edildi.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle ilk günü tamamlayan Uluslararası Sürdürülebilirlik Kısa Film Festivali, konuk oyuncular, atölyeler ve söyleşiler ile 29 Kasım’a kadar devam edecek.