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Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı; yarın, 22 Ağustos Cumartesi, 23 Ağustos Pazar ve 24 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta, pazartesi günü oynanacak Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçıyla sona erecek.

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