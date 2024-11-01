ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren GK Çevre, sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine koyarak çalışmalar sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren GK Çevre, çevre dostu teknolojilerle iş dünyasına rehberlik etmeyi hedefliyor. Firma Kurucusu Prof. Dr. Güray Salihoğlu, “Kurumların yeşil dönüşüm süreçlerinde ve sürdürülebilir kalkınmanın inşasında öncü bir rol üstlenmek istiyoruz” dedi.

Çevresel sorunlara bilimsel ve yenilikçi çözümler geliştirme amacıyla kurulan GK Çevre, sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine koyarak çalışmalar sürdürüyor. ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firma, kurucu ortakları Prof. Dr. Güray Salihoğlu ve Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu'nun liderliğinde, çevre mühendisliğini pratiğe dökmek ve çevre dostu teknolojiler geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

‘YAPTIĞIMIZ HER ŞEY İNSAN VE ÇEVRE İÇİN’

Çevre mühendisliğinin üretimin merkezinde olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Güray Salihoğlu, teori ile pratiği birleştirerek sahada uygulamalı çözümler üretme amacıyla çalıştıklarını belirtti. Prof. Dr. Salihoğlu, “Çocuklarımıza ve kendimize verdiğimiz söz, yaptığımız her şeyin çevre ve insan için faydalı olması yönünde. GK Çevre’nin ismini de ‘Green Knowledge’ (Yeşil Bilgi) kavramından alarak çevreye yönelik bilgi temelli çözümler geliştirmeyi hedefledik. Çevre dostu teknolojiler geliştirme ve mevcut sistemleri iyileştirme alanında Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Sürdürülebilir ürün tasarımı, yeşil dönüşüm, temiz üretim, atık azaltma ve döngüsel ekonomi gibi alanlardaki hizmetlerimizle sürdürülebilirlik stratejileri, atık yönetimi, yeşil ofis uygulamaları ve AB Yeşil Mutabakatı gibi konularda danışmanlık sağlıyoruz. Amacımız, kurumların yeşil dönüşüm süreçlerinde rehberlik ederek sürdürülebilir kalkınmanın inşasında öncü bir rol üstlenmek.” dedi.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELECEĞİN İŞ STRATEJİSİ’

İşletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerine verdikleri desteklere değinen Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, “Yeşil dönüşüm, geçici bir moda değil, sürdürülebilir bir iş stratejisidir. İşletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmeleri ve rekabet avantajlarını korumaları için bu sürece adapte olmaları gerekiyor.” diyerek işletmeler için önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Salihoğlu, ULUTEK Teknopark’ın firmalar arası iş birliği olanakları ve teşvik programları sayesinde iş süreçlerini daha verimli hale getirdiklerini belirterek, “ULUTEK’teki güçlü iletişim ağı sayesinde farklı sektörlerdeki araştırmacılarla iş birliği yapabiliyoruz. Bu ağın içinde olmak, çalışmalarımıza güç katıyor. Teknopark’ın sunduğu teşvikler finansal risklerimizi de minimize ediyor.” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ YENİLİKLERE KATKI SAĞLAMAKTAN GURURLUYUZ”

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, çevre ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren yenilikçi firmalara sağladıkları desteklerin önemine vurgu yaparak, “Teknopark olarak çevre teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren firmalarımızla çalışmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda çalışan firmalarımızla birlikte, temiz enerji, atık yönetimi ve çevre dostu malzeme geliştirme gibi alanlarda önemli adımlar atıyoruz. Vizyonumuz, bilimsel bilgi ile teknolojiyi birleştirerek çevreye duyarlı bir ekosistem yaratmaktır.” dedi. GK Çevre’ye sürdürülebilirlik konusundaki katkıları ve çevreye sağladığı katma değer için teşekkür ederken, bu tür çalışmaların öneminin her geçen gün daha da arttığını belirten Prof. Dr. Karagöz, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız. Teknopark olarak bu hedef doğrultusunda yenilikçi çözümler üreten firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.