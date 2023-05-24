Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ortak basın toplantısında konuştu. Özdağ, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirterek, "Seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikacılara destek verin" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ortak basın toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Bir metin hazırlandı. Biraz sonra basınla paylaşacağız. Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşuş daha sağlıklı yol yürümesi açısından her bir siyasi partiye sorumluluklar düşüyor. Güzel sonuçlar elde edildi. Ev sahipliği için yürekten teşekkür ederim.

Ümit Özdağ'ın açıklamaları:

Türkiye'nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına yollanmasıdır. Bu 13 milyon yollanmadan ve yenilerinin gelmesi engellenmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Kiraların yükselmesini engelleyemeyiz. Vatandaşlık satarak Türk halkının gayrimenkul satın almasını sağlayamayız. 14 Mayıs seçimlerine giderken Türk halkından biz Zafer Partisi olarak sığınmacıları vatanlarına geri yollamak için destek istedik. Partimizin yeni kurulmuş olması, medya ambargosu vatandaşa erişimi engelledi. Birinci tur sonunda gördük ki, siyasi görünüm, iki adayın 28'inde ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Bey ziyaret etti, destek istediler. Sığınmacıları sordum. Anlattıkları şey, sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Detayları konuştuk. Zafer Partisi'nin önermiş olduğu, uluslararası hukuka uygun, insan hakları gözeten sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve bundan dolayı Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik, hayırlı olsun.

Buradan birinci turda oy vermiş tüm seçmenlere çağrım şu. Değerli yurttaşlar annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığında endişelenmek istemiyorsa, akşam saat 21:30'da oğlunuzu köşedeki bakkala güven içinde yollamak istiyorsanız, 28 Mayıs'taki seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oyunuzu verin.