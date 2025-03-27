CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin kendisi üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını belirten Sarıgül, Özdağ’ın "Bu böyle giderse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Artık vücudumla protesto edeceğim yasaları" şeklinde ifadeler kullandığını aktardı.

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a götürülerek tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül üzerinden bir mesaj yayımladı. Özdağ, yaşanan gelişmelere karşılık olarak açlık grevine başlayacağını açıkladı.

"Artık yasaları bedenimle protesto edeceğim"

Silivri Cezaevi’nde Özdağ’ı ziyaret eden Sarıgül, görüşmenin kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Sarıgül, Özdağ’ın mesajını kağıttan okuyarak aktardı.

Özdağ, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren kantinden yemek almayacağım, Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Bu böyle devam ederse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Artık yasaları bedenimle protesto edeceğim."