Özdağ, Saray yönetimi ve medyasının sunduğu bilgilere karşı bir eleştiri getirdi ve Suriye’deki durumun çok daha karmaşık olduğunu söyledi.

Özdağ, paylaşımlarında, "Suriye’de olanlar Saray ve Saray medyasının anlattığından çok daha karışık. Ağır pazarlıklar yapılıyor" ifadelerini kullandı. Özdağ'a göre, bölgede İsrail'in etkisi büyük; özellikle, "İsrail denetiminde ve adeta Suriye içinde İsrail ile Suriye arasında tampon olacak bir Dürzi bölgesi oluşturuluyor." dedi. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’daki bazı isimlerin, bu planlara onay verdiğini belirtti.

Özdağ ayrıca, Türkiye'nin PKK/YPG’ye yönelik tavrını da eleştirerek, "Erdoğan, PKK/YPG’ye 'ya silah bırakın ya yok ederiz' diyor ama terör tarihinde tehdit ile silah bırakan hiç bir terör örgütü yok" şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun yanında, Suriye’deki TSK'nın rolü hakkında da görüş belirten Özdağ, "HTŞ Şam’a girerken TSK’nın da PKK/YPG’nin kontrol ettiği bölgeye girmesi gerekirdi" dedi.

Bir diğer dikkat çeken açıklama ise Filistinli mültecilerle ilgiliydi. Özdağ, Gazze'deki İsrail saldırıları sonrası göçe zorlanan Filistinlilerin, Türkiye'nin kuzey bölgelerine nakledilmesinin planlandığını belirtti. "Gazze’den İsrail saldırıları ile göçe zorlanan ve Refah sınır kapısı bölgesine sürülen Filistinlilerin İdlip ve Halep’e nakledilmesi projesinden bahsediliyor. Bu çok büyük bir proje. Bakalım gerçekleşecek mi?" diyerek, söz konusu planın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu ifade etti.