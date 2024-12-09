Yüksek Mimar Ümit Ünal, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.

Yüksek Mimar Ümit Ünal, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy tarafından Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığına tayin edildi. Ümit Ünal’a, Afet İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlükleri bağlandı. Bu müdürlükler, Esenyurt’un sürdürülebilirlik, altyapı geliştirme ve çevre yönetimi gibi öncelikli konularında önemli sorumluluklar üstleniyor.

Göreve başlamasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada Ünal, "Esenyurt’a hizmet etmek, bu güzel ilçeyi daha güçlü ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacağım. Bu yeni görevimde de halkımıza ve çevremize değer katan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Esenyurt için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

2002-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü olarak görev yapan Ünal 2005-2014 yıllarında ise İstanbul Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. Darülaceze Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Ünal, 2017-2022 yılları arasında ise İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak görev yaptı.