Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

Kaza Kestel ilçesinin Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sinan U.(35) yönetimindeki 16 ATS 981 plakalı otomobil, yola çıkış yapan sürücü Atilla Ü.(40) yönetimindeki DU-YE-11 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan 16 ATS 981 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Devrilerek ters duran otomobildeki sürücü ile araçta bulunan Emine U.(30), Miray U.(6) ile Miraç U.(3) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Erdoğan