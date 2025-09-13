Ümraniye Sondurak Kitapçılar Çarşısı mevkiinde 4 katlı bir binanın çatısına çıkan bir vatandaş, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek indirildi.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatıya çıkan ve intihar edeceğini söyleyen kişiyi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çatıya çıkan vatandaşı uzun süre ikna etmeye çalışan polis ekipleri, başarılı bir şekilde vatandaşı aşağıya indirdi. Olay sırasında çevrede toplanan kalabalık büyük bir panik yaşarken, herhangi bir yaralanma olmadı.

İkna edilerek aşağı indirilen kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.