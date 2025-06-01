Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen Halk Oyunları Yarışması ve Ödül Töreni, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, ilçedeki 14 okuldan yaklaşık 270 öğrenci sahne aldı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yer aldığı yarışmada, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’na bağlı hakemler görev yaptı. Dört farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada genç sporcular, halk oyunlarındaki hünerlerini sergiledi. Dereceye giren takımlar ödüllerini Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’dan aldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye sporda, sanatta ve halk oyunlarında bir başka. Gençlerle her zaman birlikte oluyoruz. Nisan ayından Haziran ayına kadar gençlerle hep birlikteyiz. Katılan öğrencilerimiz bizim gözümüzde birinciler. 270 kardeşim yarıştılar. Ben yarışanların ilerde çok daha güzel oyunlar oynayarak ulusal ve uluslararası alanda altın ve bronz madalyalar alacaklarına inanıyorum. Çünkü burada emek var" dedi.