Ümraniye Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl da üniversite adaylarına yönelik olarak düzenlediği tercih günlerini başlattı. Öğrenciler, uzman öğretmenler eşliğinde doğru tercih yapma imkânı bulacak.

Yıl boyunca yoğun tempoyla ders çalışan adaylar, sınavda ter döktükten sonra, şimdi de tercih sürecine girdi. Ümraniye Belediyesi de, adayların doğru seçimi yapabilmesi için Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’nde tercih merkezi kurdu.

Doğru rehber doğru tercih

Danışma merkezi, adayların sınavlarda aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre doğru tercih yapabilmeleri için destek olacak. Danışma merkezine başvuran gençlere, deneyimli öğretmenler tarafından hangi üniversite ve bölümlere girebileceklerine ilişkin bilgilendirme yapılacak. Merkez, tercih süreci boyunca 11.00 ila 19.00 saatleri arasında 22 Temmuz’dan 2 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek olan bu süreçte onların yanında olmak, doğru tercihler yapmalarını sağlamak amacıyla bu hizmeti sunuyoruz. Dilerim ki, adaylarımız burada hizmet veren öğretmenlerimiz sayesinde doğru tercihi yaparlar. Öğrencilerimize şimdiden üniversite yolculuklarının hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.