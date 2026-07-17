

Mimarsinan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 1. Etap'ı tamamlayıp, hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Yıldırım Belediyesi, 2. Etap'ta da çalışmalara başladı. 8097 Ada 2. Parsel'de hayata geçirilen proje kapsamında, alanda yer alan 28 yapı ve 94 adet bağımsız yapının yıkımına başlandı. Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgeye;güvenli, sağlıklı, depreme dayanıklı, sosyal donatıları olan 3 blokta 165 adet daire ve 19 adet dükkan kazandırılacak.





Sosyal hayat değişecek

Mimarsinan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz 30 bin güvenli konut üretme hedefi kapsamında kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Kentsel dönüşüm alanında Bursa'nın en tecrübeli kurumu olduklarını belirten Başkan Yılmaz; "27 mahallede, 286 farklı proje yürütüyoruz. Sadece binaları yenilemiyoruz, yaşam alanlarını dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında yeni yollar, yeşil alanlar, parklar, sosyal donatıları da ilçemize kazandırıyoruz. Yıldırım'daki yaşam kültürünü ve sosyal hayatı da binalarla birlikte dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.





Yüksek uzlaşı oranı

Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap'da hak sahiplerine anahtarlarını daha önce teslim ettiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz; "2. Etap'ta da hak sahipleriyle büyük oranda uzlaşı sağladık. Ortaya koyduğumuz proje ve vizyon vatandaşlarımızdan destek gördü. burada da yoğunluğu artırmadan, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek bir yaşam alanı kuracağız. Yıkılan binaların yerine depreme dayanıklı ve modern 165 daire, 19 ticari alan inşa edeceğiz. Burada gerçekleştirdiğimiz dönüşüm projesi bölgenin değerini yükseltecek ve kentsel dönüşüm vizyonumuza katkı sağlayacak. Daha güvenli, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmaya devam edeceğiz.Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" ifadelerini kullandı.