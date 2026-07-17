Daha önce İnegöl'de özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü bir rehabilitasyon merkezindeki öğrencilere futbol topu hediye eden Çalışkan, bu kez de Mevlana Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'na katılan çocukları sevindirdi.

Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören yaklaşık 100 öğrenciye futbol topu dağıtan Kemal Çalışkan, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Hediyelerini alan çocuklar büyük sevinç yaşarken, Çalışkan da onların mutluluğunu görmenin kendisi için en büyük hediye olduğunu ifade etti.

Çalışkan, çocukların spor yapmalarını teşvik etmek ve onlara küçük de olsa bir mutluluk yaşatmak istediğini belirterek, bu tür sosyal desteklere imkanları ölçüsünde devam edeceğini söyledi.

Futbol toplarını alan öğrenciler ise Kemal Çalışkan'a teşekkür ederek duydukları mutluluğu dile getirdi.