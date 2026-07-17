Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü yönetimindeki 52 SA 948 plakalı hafif ticari araç Ertuğrulgazi Caddesi üzerindeki Samdağ Kavşağına çıkış yapmak için yavaşladığı sırada arkasında seyir halinde olan 10 U 2275 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Başlıksız 1.PngbfsKaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil orta refüje çıktı. Kaza sonucu otomobil de bulunan 1'i bebek 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: MEHMET SEVİNÇ