İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın, AK Parti'ye katılacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Ünal Karaman, İYİ Parti'de başlayan siyaset kariyerine AK Parti'de devam edecek.

Ünal Karaman'ın bu pazar yapılacak olan AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden rozetini alacağı tahmin ediliyor.

Karaman, geçtiğimiz haftalarda partisinden ayrıldığını sosyal medya üzerinden açıklamış, bu kararını daha geniş bir değerlendirme sürecinin ardından aldığını belirtmişti.

Sosyal medya paylaşımında, Türk milletine hizmet etmeyi her zaman kutsal bir görev olarak gördüğünü vurgulayan Karaman, şu ifadeleri kullanmıştı:

Aziz Türk milletine; hayatım boyunca, 'Hak yok, vazife vardır' anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata'mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim.

Karaman’ın istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 28’e düşerken, AK Parti'ye katılan bir diğer eski İYİ Parti üyesi Kürşad Zorlu, 21 Ocak'ta partiye katılmıştı.