İstanbul Aydın Üniversitesi, 81 ilde 500’den fazla merkezde verdiği tercih desteği ile üniversite adaylarının yanında olmaya devam ediyor. Adaylar Florya yerleşkesine gelerek danışmanlardan ve akademisyenlerden yüz yüze bilgi alma imkânına sahip olacaklar.

YKS maratonunu tamamlayan üniversite adayları, 17 Temmuz’dan itibaren tercih maratonunda ter dökecekler. YÖK verilerine göre Türkiye’nin en çok öğrencisi bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Türkiye’nin 81 ilinde 500’den fazla noktada kurduğu tercih danışma merkezlerinde görev alan rehberlik uzmanları ve akademisyenleriyle, adaylara en doğru tercihi yapma yolunda ışık tutuyor.

İAÜ, üniversite adaylarını kampüse bekliyor

İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde kurulan ve tüm Türkiye’deki merkezlerin ana üssü olan Tercih Danışma Merkezi’nde tüm fakülte dekanları, bölüm başkanları ve uzman akademisyenler, tercihle ilgili tüm soruları yanıtlamak üzere, 17 Temmuz’da başlayacak tercih döneminde adayları bekliyor. İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesinde 17 Temmuz’dan itibaren hizmet veren Tercih Danışma Merkezi sürecin sonuna kadar üniversite adaylarına rehberlik desteği vermeye devam edecek.

Adaylar ayrıca; akademisyenlerle bölümler hakkında detaylı görüşme, rehberlik uzmanlarıyla birlikte puanlar, başarı sıralaması ve bölümler hakkında kritik yapma, halihazırda üniversite okuyan öğrencilerle üniversite hayatı hakkında sohbet etme imkanının yanı sıra üniversitenin eğitim altyapısını, sosyal imkanlarını, akademik kadrosunu görme ve öğrencilere uygun Ön Tercih Listesi’nin hazırlanmasını sağlama imkanı bulacak.

80 bini aşan mezun sayısı, 17 fakülte ve yüksekokulu ile Türkiye’nin en önemli yükseköğretim kurumlarından biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi, yüzde 80’in üzerinde bursluluk, yüzde 85’e yaklaşan işe yerleştirme oranıyla ülkemize katma değer sağlayan nesiller yetiştirmeye devam ediyor.