Prof. Dr. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, adayların yerleştirme sonuçlarına “ykssonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden ulaşabileceğini belirtti.

Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır.