İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılına öğrencilerin uyumunu kolaylaştıracak tanışma ve oryantasyon programlarıyla başlıyor. 8 Eylül'de tam gün eğitime geçilecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çınar Çocuk Evleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazır. Şirintepe Havva Kolaylı, Erenler İsmail Hakkı Toker, Tüysüzler Canan Dağdeviren ve Yeşilova Çınar Çocuk Evlerinde 21-22 Ağustos tarihlerinde öğrenciler için tanışma programı düzenlendi.

Çocukların yeni döneme uyum sağlaması amacıyla 25 Ağustos’ta saatlik oryantasyon süreci başlatılacak. Bu programla öğrencilerin okula adaptasyonu desteklenecek.

Oryantasyon sürecinin ardından ise 8 Eylül’den itibaren tam gün eğitime geçilecek. Tepeköy Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evinde ise hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İzmit Belediyesi, çocukların güvenli, çağdaş ve nitelikli bir eğitim ortamında gelişimlerini desteklemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.