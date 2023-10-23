Eskişehir'de yaşanan trajik olayda, Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi S.N.R., kaldığı KYK yurdunun 5. katından atlayarak intihar etti. Bu üzücü olaya tanıklık eden kişilere göre, S.N.R. kendisini boşluğa bırakmadan önce "Ben atlamayayım da kim atlasın" şeklinde konuştu. Bu olay, bir hafta önce aynı bölgede R.A. adlı bir öğrencinin yaşamına son vermesiyle sıkça tekrarlanan intiharlar arasında yer aldı. R.A.'nın intihar mektubunda ekonomik sorunlardan bahsettiği iddia edilmişti.

Art arda gerçekleşen intiharlar, KYK yurtları ve öğrenci yaşam koşullarına dikkat çekti. Uzmanlar, kriz merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerin iletişim bilgilerinin öğrencilere duyurulması gerektiğini vurgulayarak uyarılarda bulundu.

Eskişehir'deki öğrenciler, daha fazla dikkat ve destek gerektiğini belirttiler. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi İbrahim Demiryürek, olay sonrasında yurtta kalan arkadaşlarıyla görüşmeye gitmeye çalıştıklarını ancak yurt yönetiminin bu çabaları engellediğini ifade etti. Ayrıca, intihar nedeni olarak "erkek arkadaşıyla ayrıldığı" iddiasının polis tarafından dile getirildiğini ancak arkadaşlarının bunu yalanladığını söyledi.

Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Samet Kır ise öğrencilerin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, barınma sorunları, toplu taşıma maliyetleri, yemekhane ücretleri ve kırtasiye masrafları gibi sorunlarla başa çıkmak zorunda olduklarını ifade etti. Öğrencilerin psikolojik sıkıntılar yaşadığını ve bu nedenle psikolojik destek talep ettiklerini belirtti.