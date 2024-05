Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. Harun Mindivan’ın üniversite-sanayi işbirliğine ışık tutacak çalışmaları sonuç verdi.

Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla Prof. Dr. Harun Mindivan’ın danışmanlığında Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Ar-Ge Merkezi ile tamamlanan yüksek lisans çalışmasından elde edilen sonuçlar Macaristan Balatonfüred’deki ’12th International Conference KOD 2024 Machine and Industrial Design In Mechanical Engineering’ adlı konferansta sunulmak üzere kabul edilmiştir. Çalışmanın tam metni ise, Scopus indeksli Springer Series Mechanisms and Machine Science’de yayınlanacaktır.

Prof.Dr. Mindivan’ın danışmanlığında fabrikası Bursa’da bulunan Prometal Hafif Metaller Döküm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Ar-Ge Merkezi ile kalıp ömrünü artırmaya yönelik tamamlanan yüksek lisans çalışması sonuçları dikkate alınarak TÜBİTAK- TEYDEB bin 507 başvurusu yapıldı.

" Bilim ve teknolojideki ilerlemeler iş dünyasına da büyük fırsatlar sunmaktadır"

Prof. Dr. Harun Mindivan, üniversitelerin sanayi ile iş birliğindeki önemine vurgu yaparak, “Üniversiteler bilginin kaynağı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğin liderlerini yetiştiren merkezlerdir. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler, sadece akademik dünyanın sınırları içinde kalmamakta, aynı zamanda iş dünyasına da büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu noktada, bilim ve teknolojideki ilerlemeler neticesinde firmaların Ar-Ge Merkezlerinin ihtiyaçları da değişmektedir. Bu da bu yeniliklere ayak uydurabilecek, profesyonel ve nitelikli Ar-Ge personel ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.” değerlendirmesini yaptı. Bu şekilde, hem lisansüstü öğrencilerimizin istihdam piyasasına daha hazır bir şekilde girebilmesi hem de sektörlerin ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne daha kolay ulaşabilmeleri mümkün olacaktır" dedi.

"Ar-Ge Merkezleri ile Üniversitemiz arasındaki karşılıklı faydalar sağlayacak iş birliği oluşturulması çok önemlidir"

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren pek çok firmanın, nitelikli Ar-Ge personeli eksiği ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mindivan, “Bu sorunun çözümü noktasında üniversiteler hem nitelikli personelin yetiştirilmesi hem de bilginin kullanılması açısından eğitim sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur ve stratejik öneme sahip kurumların başında gelmektedir. Firmaların Ar-Ge Merkezleri ile üniversitemiz arasındaki karşılıklı faydalar sağlayacak iş birliği oluşturulması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Prof. Dr. Mindivan, nitelikli insan yetiştirmek, üniversitelerin mevcut ve potansiyel imkânlarını sanayiye aktarmak, sanayi kesiminin imkânlarının üniversiteler tarafından değerlendirilmesini sağlamak, üniversite ile sanayi arasında sinerji oluşturmak ve bu yollarla bilim ve teknolojide gerekli ilerlemeleri sağlamak adına önemli adımlar olduğunu söyledi.