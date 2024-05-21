Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde yer alan konumuyla ve gerçekleştirdiği iş birlikleriyle adından söz ettiren Doğuş Üniversitesi, üniversite-sanayi ortak laboratuvarlarına bir yenisini ekledi. Hisense Hvac ile yapılan protokol sonrası “HVAC-İklimlendirme Sistemleri Laboratuvarı” açılarak, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Doğuş Üniversitesi, Hisense Hvac ile yeni bir iş birliğine imza attı. “HVAC-İklimlendirme Sistemleri Laboratuvarı” açılış törenine Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Hisense HVAC Başkan Yardımcısı Youbo Li, Hisense HVAC Türkiye Genel Müdürü Turhan Karakaya ve Hisense HVAC çalışanları katıldı. Törende konuşan Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, iş birliğinin üniversite ve sanayi arasında güçlü bir köprü oluşturacağını ve öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artacağını vurguladı.

“Araştırma-geliştirme faaliyetleri birlikte yürütülecek”

Hisense HVAC Türkiye Genel Müdürü Turhan Karakaya ise konuşmasında, mezunu olduğu Doğuş Üniversitesi ile böyle bir iş birliğine imza atmaktan gurur duyduğunu belirtti. Karakaya, "Ortak laboratuvar sayesinde Hisense HVAC’nin en yenilikçi iklimlendirme teknolojilerinin Türkiye’de de üretilmesi adına araştırma-geliştirme faaliyetleri Doğuş Üniversitesi ile yürütülecek" ifadelerini kullandı.

Açılan “HVAC-İklimlendirme Sistemleri Laboratuvarı” ile öğrenciler eğitim süreçlerini zenginleştirirken, Hisense HVAC’nin en güncel teknolojileri ile tanışma fırsatı da yakalayacak. Laboratuvarın, Türkiye’nin iklimlendirme teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarına da ivme kazandırması bekleniyor.