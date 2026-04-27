Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Özellikle Orta Doğu kaynaklı gelişmelerle birlikte Brent petrolün varil fiyatı inişli çıkışlı bir seyir izlerken, bu durum pompaya zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Brent petrolün varil fiyatının 108 dolara kadar çıkması sonrası akaryakıta çifte zam göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinin fiyatı artacak.

MOTORİN 70 LİRAYI AŞACAK

Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litresi 2 lira 28 kuruş, benzinin litresi ise 95 kuruş zamlanacak.