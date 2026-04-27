Kurşunlu, Çitli, Küçük Yenice, Eymir, Alibeyköy, Özlüce, Kınık, Spürtü, Bilal, Hasanpaşa kırsal mahalleleri altın çilek sezonuna mutlu giriyor.

Bu yıl yağışların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle rekoltenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, olası bir doğa olayı (don) gerçekleşmemesi durumunda İnegöl’de çilek yetiştiriciliğinde altın bir yıl yaşanacağını söyledi.

İnegöl’de yetiştirilen çileklerin hem tadı hem de kalitesiyle tercih edildiğini söyleyen Başkan Çelik, “İlçemizde 12 bin dönüm arazi üzerinde çilek üretimi yapılıyor. Biz geçtiğimiz yıl 5 ayda dönüm başına 3 ton çilek üretimi yaptık. Bu yıl dönüm başına 4 ton çilek üretimi gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu oldukça ciddi bir rakam. Umarım çiftçilerimiz alın terlerinin karşılığını alır” diye konuştu.

Çilek hasadının mayıs ayının 2. haftasında başlamasını beklediklerini de söyleyen Başkan Çelik, “İnegöl çileği markasını arttırmaya devam ediyor. Bizlerde çileğimizin tanıtımı ve hak ettiği değeri alması noktasında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Tüm çiftçilerimize şimdiden başarılı bir yıl diliyorum” diye konuştu.