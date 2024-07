YKS sonuçlarının açıklanmasıyla, adaylar, 2024 YKS tercih kılavuzunu merak ederken Öğrenci Dekanı Serhat Butur, üniversitelerde sosyal etkileşimi ve kişisel gelişimi destekleyen programların ve etkinliklerin öneminin giderek arttığını belirtti. Butur, “Sosyalleşen üniversiteler, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, liderlik becerileri geliştirmelerine, çeşitlilikle empati kurmalarına ve toplumsal sorunlara duyarlı olmalarına yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, aday öğrenciler üniversite tercihleri için araştırmalara başladı. “Sosyalleşen üniversite” modeli hakkında konuşan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Sosyalleşen üniversiteler, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, liderlik becerileri geliştirmelerine, çeşitlilikle empati kurmalarına ve toplumsal sorunlara duyarlı olmalarına yardımcı oluyor. İş dünyasının bu tür becerilere sahip bireylere olan talebi artıyor. Sosyal becerilere sahip bireyler genellikle iş hayatında daha başarılı oluyor ve ekip içinde uyumlu çalışabiliyor” dedi.

Butur konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşverenler artık sadece akademik başarıya değil, sosyal becerilere ve kişisel gelişime de önem veriyor. Sosyal olarak aktif bir üniversite deneyimi yaşamış öğrencilerin iletişim, liderlik, takım çalışması gibi yetenekleri daha güçlü olmakta ve iş hayatında daha başarılı oluyor. İşverenler genellikle pozitif iletişim kurabilme yeteneği olan, ekip çalışmasına uyum sağlayabilen ve çeşitlilikle empati kurabilen bireyleri aramaktadır. Bu nedenle sosyal etkileşimi destekleyen üniversitelerde görev almış öğrencilerin iş görüşmelerinde avantajlı olduğu biliniyor.”

Öğrenciler için ilk yıldan itibaren kariyer yolu planlaması yaptıklarını ifade eden İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Üniversitenin her iki öğrenciden biri öğrenci kulüplerine üye oluyor. Kulüplerin yönetimlerinde çalışacaklar için Kariyer Merkezi tarafından firmalar ile görüşülerek eğitimler sağlanıyor. Liderlik, takımdaşlık, motivasyon, stres yönetimi ve organizasyonel gelişime yönelik programlar uygulanıyor. Bu eğitimlerin tamamı öğrencilere sertifikalandırılıyor. Öğrenci kulüpleri bu tecrübe ve bilgileri ile her yıl binin üzerinde etkinlik gerçekleştiriyor. Bu yıl öğrenciler düzenledikleri etkinliklerde 483 firmadan 800’ün üzerinde üst düzey konuğu ağırladı. Bu organizasyonları bu yıl 75 bin 574 kişi izledi. Aynı zamanda gerçekleştirdikleri teknik geziler ile 183 firmanın işleyişini içeriden izlediler. Öğrenci kulüplerimiz sadece etkinlikleri ile değil aldıkları ödüllerle de başarılarını tasdiklediler. “Umut Oyunu” ile tamamen farklı bölümlerden oluşan tiyatro grubumuz oyunlarını 30 bin üzerinde izleyici ile buluşturdu. Teknofest’te ikincilik ve diğer projelerde sürekli ilk 10’da yer aldılar. Diğer bir kulübümüz ile 3 yıldır üst üste Amerika’dan en iyi öğrenci kolu belgeleri aldılar” şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projesi olan öğrenciler ile ekipler kurduklarını belirten Butur, “Her birinin ekip liderleri ile birçok yardımlar oluşturduk. Çok daha fazla talep gelince firmalar ile özel toplantılar planlayarak öğrencilerimizin sunumları ile destekler aldık. Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da tırlarla, kamyonlarla yardımlarını farklı illere ulaştırarak, gönüllerdeki mesafeleri kısalttılar” dedi.

“Yüzde 65’ten fazlası ilk 6 ayda iş buluyor”

Butur şöyle konuştu:

“Kariyer Merkezi ile öğrencilerimizin daha sık bir araya gelebilmeleri adına Tea Talks etkinlikleri yapıldı. Onların ihtiyaçlarını belirleyerek Türkiye’de bir ilki başardık. Firmaların departmanları ile 6 hafta zorunlu katılımlı ücretsiz eğitimler açtık. Bu öğrencileri belgelendirdik ve iş dünyasına bir adım daha önde olmasını sağladık. Profesyonel koçluk firmalarının ICF belgeleri olan danışmanlar ile öğrencilerimize ücretsiz koçluk hizmeti verdik. İş dünyasına hazırladığımız öğrencilerin özgeçmişlerini profesyoneller tarafından yazdırdık. Özgeçmişlerini verebilmeleri için Aralık ve Mayıs aylarında 144 firmanın İK departmanları ile yerleşkelerimizde öğrencilerimiz ile buluştuk. Mülakat odaları yaparak eşleşen firma ve öğrencilerin mülakatlarını yapabilmeleri için eşlik ettik. İstihdamda her yıl bir önceki yılın verisinin üzerine çıktık. Her yıl 8000 üzerinde öğrencinin staja yerleşmesine destek olduk. Anket sonuçlarına göre mezunlarımızın yüzde 65’ten fazlasının ilk 6 ayda iş bulmasından gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

“İş dünyası öğrenci faaliyetlerini ilk önceliğe alıyor”

23 farklı ülkede 116 üniversite ile Erasmus anlaşması yaptıklarını hatırlatan Butur, “Öğrencilerin uluslararası deneyim kazanmasını sağladık. Her yıl daha fazla anlaşma ile öğrencilerimizin sınırlarını büyütüyoruz. Sporda öğrencilerimiz ile 33 farklı branşta Türkiye’de yarışmalara katılırken basketbol ve voleybolda Avrupa Şampiyonlukları ile rakip tanımadığımızı gösterdik. Türkiye’nin gururu olduk. Öğrencilerimiz ile yaptığımız çalışmaların bir bölümü ile Üniversitemizin Dünya sıralamasında ilk 1000’e girmesine vesile olduk. Öğrencilerimizin Bilimsel Araştırma projelerini dinledik. Onların çalışmalarının tamamına maddi ve manevi destek sağladık. Özel çalışma alanları tahsis ettik. Her yıl daha fazla proje ile bize geliyorlar. Balistik yelek, İHA projeleri, robotlar, tasarımlar, elektrikli kar aracı ve dahası ile öğrenci ekiplerimiz çalışıyorlar. Türkiye’de ilk, Dünya’da ikinci olarak iç mimarlıkta çizimleri sanal dünyaya taşıdık. İlk sergimizi VR gözlükler ile yaptık. İş Dünyası olsun bilim dünyasında sıralamalar olsun, öğrencilerin faaliyetlerini ilk önceliğe alıyorlar. Her üniversitede akademik alanda öğrenciler derslerinde çalışarak başarı gösterirler, önemli olan size bu kadar geniş yelpazede network, organizasyon ve başarıyı hangi üniversitenin vereceğini bulmaktır” dedi.