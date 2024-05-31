Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile sanayiciler arasında yeni bir iş birliği gerçekleşti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Prof. Dr. Harun Mindiyan sanayi ve üniversite arasında yeni bir iş birliğinden bahsederek, "Avrupa döküm endüstrisinin önde gelen bir demir fabrikası Bilecik’te bulunan 130 bin metrekarelik üretim tesislerinde fren ve emniyet parçaları da dâhil olmak üzere gri, sfero ve vermiküler döküm parçalar üretmektedir. Araç içlerinde yer alan subapların gerekli zamanda açılıp kapanmasını sağlayan, çelik veya sfero dökme demirden üretilen kam mili servis şartlarında tekrarlı darbe ve kayma hareketine maruz kalmaktadır. Bu durumdan dolayı parçanın servis ömrünü artırmak için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile fabrika Ar-Ge merkezi arasında yeni bir üniversite-sanayi iş birliği çalışması gerçekleştirildi’’ ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de imalatı mümkün olmayan darbeli kayma aşınma cihazı kullanıldı"

Prof. Dr. Harun Mindiyan iş birliği projesinin devamında, "Ar-Ge Merkezi Direktörü Zafer Ay önderliğinde dökümü yapılan karışımsız ve karışımlı sfero dökme demirlere, Yüksek Lisans Öğrencisi Emre Aydın ile birlikte gerçek servis şartlarında tekrarlı darbeli kayma aşınma deneyleri yaptık. Bu deneylerde Türkiye’de imalatı mümkün olmayan ileri teknoloji ürünü test ve ölçü cihazlarından biri olan ve üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümünde bulunan darbeli kayma aşınma cihazı kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda alaşımlandırma ile darbe bölgesinde yüzde 84 ve kayma bölgesinde yüzde 64 iyileşme elde edilmiştir. Bu sonuç parçanın servis ömrünü olumlu yönde etkileyeceği için ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekmeyi başarmıştır. Bu çalışmayı sunmak için Macaristan-Balatonfüred’da düzenlenen 12th International Conference KOD 2024 Machine and Industrial Design In Mechanical Engineering isimli konferansa davet edildim’’ ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Harun Mindivan, ulusal ve uluslararası alanda akademik iş birliklerini güçlendirmek, yurt dışındaki üniversitelerle akademik çalışmalar ve araştırmalar ortaya çıkarmak ve Şeyh Edebali Üniversitesi’nin görünürlüğünü artırmak için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvar imkânlarını tanıtarak sunumuna başladı. Prof. Dr. Harun Mindivan, Araştırma sonuçlarına göre servis ömrünü artıracağı öngörülen, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında geliştirilen karışımlı sfero dökme demirin çeliğe alternatif olarak kam mili üretiminde kullanılabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Harun Mindivan yapılan sunumun sonunda, “Sfero döküm parçalarının üretiminde parçanın servis ömrünü uzatan bu Ar-Ge çalışması ile hem endüstriyel ihtiyaçları karşılamak hem de yeni Ar-Ge ürünleri ile üniversite-sanayi iş birliğini en üst seviyede tutmayı hedeflemekteyiz” dedi.