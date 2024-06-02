Kağıthane’de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç kızı arkadaşlarının evine gireceği esnada bıçaklayan saldırgan, İHA’nın haberi sonrası gelen ihbarlarla birlikte Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Güngören’de mobilya montajı yaparken yakalanan şahsın, bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan şahıs ifadesinde, görüntülerdeki kişinin kendisini olduğunu, olayı gerçekleştirmediğini, çocuğu ateşlendiği için sokakta koşarak taksiye bindiğini söylediği öğrenildi. Şahsı teşhis eden genç kız ise onu tanımadığını söyledi.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.’nin evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.’nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.

“Abi korkuttun beni” dediği şahıs belinden bıçaklamıştı

Yaya olarak giden genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.‘nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı. Genç kızın “Abi korkuttun beni” diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

Bıçaklanan kızın 3 organı zarar görmüştü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak hemen ameliyat alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmış, günler sonra da taburcu edilmişti.

“Evimin sokağından beri takip etti” demişti

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurmuştu. Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söylemişti. Aslıhan Zengin, gerçekleşen olayla ilgili babası Kenan Zengin ile birlikte Kağıthane’de esnaf ziyareti yapan 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan da yardım istemişti.

Bıçaktan parmak izi çıkmamış, saldırganın net yüz görüntüsü bulunamamıştı

Öte yandan saldırganın Zengin’i olayı gerçekleştirdikten sonra peçeteye sarıp attığı bıçağın kriminal incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanılamadığı öğrenilmişti. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise saldırganın olaydan sonra binadan çıkıp, koşarak merdivenlerden aşağıya indiği, cadde üzerinde bir süre daha koştuğu ardından kaskını çıkartıp yol kenarında beklediği esnada çevirdiği taksiye bindiği, bir süre semtte dolaşıp Merkez Mahallesi’nde bir sitenin önünde park halinde olanda plakasız motosiklete bindiği ve Hasdal yönüne doğru giderek kayıplara karıştığı tespit edilmişti. Şahsın elde edilen görüntülerinin net olmaması nedeniyle eşleşme sağlanamamıştı.

Kağıthane Asayiş polisi iş üstünde yakaladı

İhlas Haber Ajansı (İHA) ise şahsın olaydan sonra kaçtığı görüntüleri, görenlerin ihbar etmesi için yayınlamıştı. Olayla ilgili yaklaşık 5 aydır teknik ve fiziki takip yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, gelen ihbarları da değerlendirerek şahsın Murat H. (35) olduğunu tespit etti. Mobilya dükkanında çalışan şahsın iş yerine baskın yapan polis, onu bulamadı. Çalışanlara güvenlik kamera görüntülerini izleten polis, şahsın Murat H. olduğunu doğruladı.

Saldırgan bipolar rahatsızmış

İş yeri sahibi ise H.’nin bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğunu söyledi. Şahsın Güngören’de bir adreste mobilya montajında olduğunu öğrenen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, eve baskın düzenledi. Baskında H., montaj yaptığı esnada iş üstünde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın evinde arama yapan polis, olay esnasında başında olan siyah-turuncu renkli kaskı ve olay esnasında giydiği kıyafetleri ele geçirdi.

Çocuğu ateşlendiği için sokakta koşmuş

Şahsa görüntüleri izleten polis, olay esnasında sokağa giren, sokakta elinde kaskla kaçan ve tedirgin şekilde taksiye binerek kaçan şansın kendisi olduğunu kabul etti. Ancak olayı kendisinin gerçekleştirmediğini, çocuğu ateşlendiği için sokakta koşarak taksiye bindiği ve aslında motosikleti olduğunu ancak lastiği patladığı için taksiyle evine gittiğini belirtti. Polis ise şahsın, taksiden indikten sonra motosikletle evine gittiğini tespit etti.

Eski eşini hem darbetmiş hem de aldatmış

Emniyete götürülen Murat H.’nin yapılan sorgulamasında “yalan beyan”, “kasten yaralama” ve “suç uydurma” gibi suçlardan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şahsın ilk eşinin yumurtalık kanseri olduğu, ikinci bir telefonu olduğu ortaya çıktığı ve farklı kadınlarla ilişkisi olduğu, eşini bu süreçte aldattığı, onu defalarca kez darbettiği, kanseri yenemeyen kadının ise hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ayrıca Murat H.’nin geçtiğimiz sene Ocak ayında başka bir kadınla evlendiği ve 1.5 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.

Kendisini bıçaklayanı tanımadığını söyledi

Diğer yandan bıçaklanan Aslıhan Zengin’in, emniyete gelerek Murat H.’yi teşhis ettiği bilgisine ulaşıldı. Evinde bulunan kıyafetlerini ve kaskını doğrulayan Aslıhan Zengin, şahsı tanımadığını ifade etti. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Murat H. çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.