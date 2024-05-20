Coşkunöz Eğitim Vakfı, geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan ve otomotivden medikale, makine takımından savunma ve havacılığa kadar pek çok sektörde kullanılan katmanlı üretim alanında nitelikli iş gücünü desteklemek için yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencilerinin son sınıf seçmeli derslerinden Eklemeli İmalat Yöntemleri dersinin uygulamaları, Coşkunöz Eğitim Vakfı eğitmenleri tarafından, Vakfın Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi’nde veriliyor.

Ülkemizin istihdam sorununun çözümünde sanayi-üniversite iş birliğinin önemine inanan Coşkunöz Eğitim Vakfı, bu alandaki çalışmalarına bir yenisini ekledi. Mesleki eğitim programları, burslar, yenilikçi eğitim modelleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile iş dünyası ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ve ara eleman yetiştirilmesine destek olan Vakıf, Bursa Uludağ Üniversitesi ile Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinin eğitimlerine destek olmak üzere yeni bir iş birliği yaptı. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünün son sınıf seçmeli derslerinden Eklemeli İmalat Yöntemleri dersini seçen öğrenciler, dersin 14 haftalık teorik eğitim planına ilave olarak 4 haftasını Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi (KÜME)’nde, vakfın deneyimli eğitmenlerinden alıyor. 8 Mayıs’ta başlayan uygulama kapsamında bu dersi seçen 23 makine mühendisliği öğrencisi, son teknoloji ürünlerle donatılmış KÜME’de verilen Eklemeli İmalat Yöntemleri dersinde 4 hafta boyunca polimer malzemeler için tasarım, metal malzemeler için tasarım, halef işlemler ve güvenlik konularını vakfın deneyimli eğitmenlerinden dinleme olanağı bulacak. Öğrencilere makine kullanımları ve malzemeler hakkında bilgiler verecek olan eğitmenler sektörde eklemeli imalatın nasıl kullanıldığını anlatacak ve bu alandaki örnek çalışmaları paylaşacak.

Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), 1988 yılından bu yana Türkiye’nin ve üretim sektörünün istihdam sorununun çözümüne katkıda bulunmak üzere düzenlediği meslek edindirme kurslarıyla iş dünyası ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ve ara eleman yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. 36 yılda eğitimleriyle 37 bin bireye dokunan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), burs programıyla sağladığı eğitim desteğinin yanı sıra uygulamalı eğitim programları ve yenilikçi eğitim modelleriyle de istihdama katkı sağlıyor. CEV’in 2022 yılında sanayinin ihtiyaç duyacağı üç boyutlu yazıcı kullanabilen, katmanlı üretim mantığıyla düşünebilen nitelikli iş gücüne katkı sağlamak amacıyla açtığı Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi (KÜME), Türkiye’nin hem eğitim hem de deneyim imkânı sunan ilk ve tek merkezi olma özelliğini taşıyor. KÜME’de üniversiteler, özel kuruluşlar ve uluslararası ortakların iş birliğiyle 3D yazıcı teknolojileri, 3D operatör programı, mühendislik programı, eğitici eğitimleri, Ar-Ge projeleri, üretim ve prototip çalışmaları, istihdam ve staj faaliyetleri hayata geçiriliyor.