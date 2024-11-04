Rekabet Kurumu’nun birkaç ay önce onayladığı bu anlaşmanın ardından devir süreci bu hafta itibarıyla tamamlandı. Böylece, 112 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren BP, ülkeye veda etti. Petrol Ofisi, geçen yıl imzalanan sözleşmenin ardından BP Türkiye’ye ait istasyonların devrini tamamladığını açıkladı.

TÜM ŞUBELER KAPATILDI

Türkiye genelinde aktif olarak hizmet veren 770’in üzerinde istasyonu bulunan BP Türkiye, bu devir süreciyle birlikte tüm istasyonlarını Petrol Ofisi’ne devretmiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işlemin kapanışıyla BP’nin BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ’deki hisseleri, ayrıca ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları da Petrol Ofisi Grubu’na geçti.