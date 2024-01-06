"Sarı Gül", "Starsky" ve "Hutch" dizilerinin yıldızı David Soul'un eşi Helen Snell, dün yaptığı açıklamada, şu ifadelere verdi: "Sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve erkek kardeş olan David Soul, sevgi dolu ailesinin yanında verdiği yiğit yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti."

"Oyuncu, şarkıcı, hikaye anlatıcısı, yaratıcı sanatçı ve dost olarak dünyada pek çok olağanüstü yeteneği paylaştı. Gülümsemesi, kahkahası ve hayata olan tutkusu, hayatına dokunduğu birçok kişi tarafından hatırlanacak"

David Soul, Türkiye'de 1980'li yıllarda televizyonda gösterilen ve oyuncu Sam Elliott ile rol aldığı "Sarı Gül" dizisiyle tanınmıştı. Ünlü aktör, aynı zamanda şarkıcı yönüyle de biliniyordu.