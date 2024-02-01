Türkiye'nin en popüler astrologlarından olan Nuray Sayarı, çıktığı bir programda yerel seçimlere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü astrolog özellikleİstanbul, Ankara ve İzmir’deki seçim sonuçlarını yorumladı.

Sayarı, İstanbul’daki seçimler için, AK Parti’nin sürpriz bir şekilde kazanacağını iddia ederek, İstanbul’un siyasi geleceğinin çok tartışıldığı bir dönemde, AK Parti’nin belediye başkanlığını alacağını söyledi.

Sayarı, Ankara için ise CHP’nin mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş’ın görevine devam edeceğini belirtti. Sayarı, Ankara’yı CHP’nin Ankara’yı yönetmeye devam edeceğini ifade etti.

İzmir’de de sürprizler yaşanabileceğini dile getiren Sayarı, İzmir’deki seçim sonuçlarında beklenmedik gelişmeler olabileceğini vurguladı.



Kaynak: HABER MERKEZİ