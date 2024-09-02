Aynı zamanda ünlü şarkıcı Ferda Anıl Yarkın’ın da babası olan ünlü bestekâr Kamuran Yarkın’ın vefat etti.İSTANBUL (İGFA) - Acı haberi magazin camiasında “Felaket Tellalı” olarak ün yapan Onur Akay duyurdu.

Cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Acı haberler üst üste geliyor. Dün canım dostum Ahu Tuğba ablamın acı haberi geldi. Bugün de Türk sanat müziğinin unutulmayacak şarkılarına imza atmış bestekâr Kamuran Yarkın’ı kaybettik. İkisi de nur içinde yatsın inşallah. ‘Sen kimseyi sevemezsin sevmeyeceksin’ şarkısı başta olmak üzere dillere düşen eserleri ile ölümsüzler arasında yer aldı. Oğlu değerli sanatçımız Ferda Anıl Yarkın başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Kamuran Yarkın’ın cenazesi, 3 Eylül 2024 Salı günü öğlen namazına müteakip İstanbul Sahrayı Cedid Cami’nden son yolculuğuna uğurlanacak.” ifadelerini kullandı.

KAMURAN YARKIN KİMDİR?

Kâmuran Yarkın, 28 Ocak 1938 tarihinde İstanbul Fatih’te Horhor’da dünyâya geldi. Babası Yanbolu Beylerbeyi İbrâhim Bey’in oğlu Şükrü Bey, annesi Miralay Cemal Bey’in kızı Fahriye Hanım’dır. Sanatçı, babasını beş aylıkken kaybetti, annesi onu sanatkâr ihtimamıyla ud ezgileri eşliğinde büyüttü. 1945 yılından itibaren Şuayb Erkutlu’dan ders almaya başladı. 1951 yılında orduya intisap eden sanatçı, 1954 – 1957 yılları arasında Albay Süleyman Bey’den ve Binbaşı İlhan Bey’den tanbur dersleri aldı. İlk bestesini 1951 yılında yaptı. 1962 yılından sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne giren sanatçı, Kumkapı Nişancı’da Sanatkâr Âgah Dede’den nazariyat ve geçki dersleri almaya başladı. 1957 yılında Güngör Hanım’la evlendi. Sanatkârın üç oğlundan Ferda Bey, keman sanatçısıdır. Fahrettin Bey radyoda, Ferruh Bey ise, Kültür Bakanlığı Türk Müziği Solistleri kadrosunda sanat icra etmektedir.