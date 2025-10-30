Yaklaşık 1,65 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında olan NEO, 20 kilograma kadar yük taşıyabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Yumuşak dış yüzeyi, insan benzeri hareket kabiliyeti ve “tendon-sürüşlü” motor sistemi sayesinde evde güvenli bir kullanım sağlıyor.

Yapay zeka destekli sesli komut sistemi sayesinde kullanıcıların isteklerini anlayabilen robot, doğal dil işleme ve görsel algılama teknolojileriyle çevresine uyum gösterebiliyor. 1X Technologies, NEO’nun zaman içinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenebilen gelişmiş bir yapay zekâ modeliyle donatıldığını vurguluyor.

Fiyatı Açıklandı

Şirket, NEO’nun ilk etapta ABD’de satışa sunulacağını ve ön siparişlerin başladığını duyurdu. Robotun fiyatı 20 bin dolar (yaklaşık 839 bin TL) olarak belirlendi ve ayrıca aylık 499 dolarlık (yaklaşık 21 bin TL) abonelik seçeneğiyle de satın alınabilecek. İlk teslimatların 2026 yılında yapılması öngörülüyor.

1X Technologies’in kurucusu ve CEO’su Bernt Børnich’e göre, NEO bir bulaşık makinesini boşaltmayı yaklaşık beş dakikada, çamaşır katlamayı ise 15 dakika civarında tamamlayabilecek.

Uzmanlar, NEO’nun tamamen otonom bir robot olmadığını ve karmaşık görevlerde hala insan müdahalesine ihtiyaç duyabileceğini vurguluyor. Yine de proje, ev tipi insansı robotların “ticari olarak erişilebilir” hâle gelmesinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Robotun özellikle yaşlı bakımı, ev temizliği ve günlük yaşam desteği gibi alanlarda kayda değer bir katkı sağlaması bekleniyor.